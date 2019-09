Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Wohnung/Kinder-Fahrräder ausgeschlachtet/Trickdieb will an Geldbörse

Iserlohn (ots)

Am Dienstag versuchte ein Unbekannter, in eine leerstehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wermingser Straße einzubrechen. Nach dem jetzigen Stand wurde aus der Wohnung nichts gestohlen. In der Nacht zum Dienstag bzw. im Laufe des Dienstagmorgens wurde an der Margeritenstraße ein Pkw aufgebrochen. Unbekannte demontierten das fest eingebaute Radio-/Navigationsgerät aus dem auf einem privaten Einstellplatz parkenden schwarzen Passat.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche am Meisenweg Kinder-Fahrräder ausgeschlachtet. Die Fahrräder standen seit Sonntag vor einer Woche auf der Terrasse eines Reihenhauses. Am Sonntag entdeckte der Vater, dass ein Fahrradsattel mit Sattelstange und Rücklicht, ein Hinterrad (26 Zoll), ein Lenkervorbau und ein Bremszylinder fehlten.

Ein Unbekannter versuchte am Dienstagmorgen An der Kochsburg, einer 74-jährigen Frau ins Portemonnaie zu greifen. Der Mann bettelte die Seniorin gegen 10 Uhr vor ihrer Haustür an. Sie öffnete ihre Geldbörse, während der Unbekannte mit einem Stadtplan herumfuchtelte. Dabei griff er in ihr Portemonnaie. Als die Frau schrie, wich der Unbekannte zurück. Sie konnte ihm geistesgegenwärtig noch zwei Geldscheine wieder entreißen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Baarstraße. Er hat dunkles, kurzes Haar und eine gepflegte Erscheinung. Er trug eine dunkle Jacke und eine curryfarbene Hose.

