Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad vor der Schule gestohlen

Halver (ots)

Am Montagmorgen wurde an der Humboldtschule ein Mountainbike gestohlen. Das schwarz-orangefarbene 29er Bulls King Cobra MTB war mit einem Spiralschloss am Fahrradständer befestigt. Der Täter durchtrennte das Kabel und fuhr ungesehen davon. Der Inhaber, ein Schüler, bemerkte das Fehlen um 13.14 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell