Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Firma/Rad gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In einer Firma an der Platehofstraße ist am Dienstag um 14.44 Uhr eine Maschinenanlage in Brand geraten. Mitarbeiter konnten die Flammen vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Von einem blauen Sprinter, der an der Heedfelder Straße parkte, wurde am Dienstagmorgen das rechte Hinterrad gestohlen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell