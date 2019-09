Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer im Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(mie) Am Freitag Abend, 30.08.2019, gegen 20:25 Uhr, fährt ein bislang unbekannter Radfahre in Höher der Graf-Adolf-Str. 16 in Rinteln gegen einen geparkten PKW. An diesem entsteht Sachschaden. Der Fahrradfahrer, sowie eine weitere Begleitpersonen, entfernen sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge meldet den Unfall der Polizei. Gibt es weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrradfahrer sowie zum Fahrrad machen können? Hinweise bitte unter 05751-9545-0 an die Polizei Rinteln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

