Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stöckse - Fahrerwechsel nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(kem) Am Samstag, 31.08.2019, gegen 23:30 Uhr ereignete sich in Stöckse eine Verkehrsunfallflucht durch einen alkoholisierten Kraftfahrzeugführer. Ein 22-jähriger Nienburger fuhr mit einem Seat Ibiza in die Baustelle in der Steimbker Straße in Stöckse und beschädigte hierbei unter anderem dort abgelagerte Betonröhren. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Fahrzeugführer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte und informierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg konnte den PKW im Rahmen der Fahndung antreffen und anhalten. Der Fahrzeugführer als auch sein Beifahrer waren augenscheinlich betrunken. Der 22-jährige Beifahrer gab den Beamten gegenüber an, den Unfall verursacht zu haben. Nach kurzer Weiterfahrt habe man dann die Plätze getauscht. Bei beiden Männern wurden freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt. Der 22-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille; beim 32-Jährigen Neustädter (a. Rbge.) lag diese bei 2,04 Promille. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell