Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kradfahrer nach Kollision mit Reh ins Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Liebenau (ots)

(opp) Am Samstag, den 31.08.2019 befuhr ein 55jähriger Kreis-Nienburger gegen 08:50 Uhr mit seinem Krad BMW die Landesstraße 351, aus Liebenau kommend, in Richtung Marklohe. Im Bereich des Binner Waldes ist es dann zu einer Kollision mit einem querenden Reh gekommen, in dessen Verlauf der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts in einen unbefestigten Seitengraben stürzte. Mit nicht unerheblichen Verletzungen wurde die Person nach Erstbehandlung des Notarztes durch eine Rettungswagenbesatzung dem Nienburger Krankenhaus zugeführt. Das vor Ort verendete Reh wurde später durch einen Jagdberechtigten abgeholt. Das stark beschädigte Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell