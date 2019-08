Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zukünftig kostenpflichtige Ahndung

Nienburg (ots)

Nienburg (jah) - Die Baumaßnahmen am "neuen Kreisel" Verdener Landstraße sind eingeleitet und seit Kurzem weisen diverse Verkehrszeichen auf die veränderten Wege und Regeln hin. Insbesondere bedeutet die Baumaßnahme für diejenigen, die aus Richtung Innenstadt in Richtung Holtorf fahren wollen, erhöhte Aufmerksamkeit und möglicherweise Mehrweg. Leider kommt es wiederholt zu Missachtungen der eindeutigen Verkehrsregeln, gerade zweirädrige FahrzeugführerInnen, die das Fahrrad oder auch ein Mofa nutzen, halten sich nicht immer an das Gesetz. Beispielsweise ist eine Benutzung des Gehweges aus Richtung Innenstadt in Richtung Holtorf mit dem Fahrrad o.ä., im Übrigen nicht nur im Zuge der Baumaßnahmen, verboten. So sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog für das "Vorschriftswidrige Benutzen von Gehwegen" ein Verwarngeld in Höhe von 10 EUR, im Falle von Behinderungen bzw. Gefährdungen oder gar Unfällen, bis zu 25 EUR vor. Deswegen weist die PI Nienburg/Schaumburg ausdrücklich darauf hin, dass von kontrollierenden BeamtInnen dieses Verwarngeld zukünftig auch erhoben wird. Dies dient unter anderem zum Schutz der FußgängerInnen, Schulkinder oder Personen mit Kinderwagen, die auf dem Gehweg plötzlich mit entgegenkommenden Fahrzeugen konfrontiert werden. Auch ist die Verletzungsgefahr -speziell an dieser teilweise unübersichtlichen Stelle- im Falle eines Zusammenstoßes für beide Parteien nicht unerheblich. Schützen Sie sich und andere am Straßenverkehr Teilnehmende!

