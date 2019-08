Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Piano aus Auto gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 130cm breites und 17 kg schweres Digital-Piano der Marke Yamaha, Typ P 255, ist bereits am 21.08.2019 in der Zeit von 07.20 Uhr bis 22.30 Uhr aus einem geparkten Pkw VW in Bückeburg, Parkplatz an der Schloßgartenstraße,gestohlen worden.

Der oder die Täter schlugen hierzu eine Seitenscheibe des Pkw ein und entnahmen das transportable Musikinstrument im Wert von 1.500 Euro mit samt Tasche aus der Ablage.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell