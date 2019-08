Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Apotheke

Auetal (ots)

(swe). Am Freitag, 30.08., versuchen zwei bislang unbekannte Beschuldigte in Rehren gegen 00.38 Uhr das Fenster einer Apotheke aufzuhebeln. Durch den auslösenden Alarm werden sie bei Tatausführung gestört und flüchten zunächst fußläufig. Dabei werden sie von zwei Zeugen beobachtet, die nach der Arbeit noch vor ihrem Geschäft auf dem Marktplatz gesessen hatten. Sie sprechen die beiden Männer auch an. Die Täter reagieren auf die Ansprache mit ablehnender Haltung und flüchten in eine Seitenstraße, wo kurze Zeit später ein Fahrzeug Ford Kombi in grau mit DH-Kennzeichen herauskommt. Den zum Tatort fahrenden Beamten des PK Rinteln kommt dieses Fahrzeug auch entgegen und fährt vermutlich Richtung Bad Eilsen oder BAB 2. Es kann nicht gestoppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

