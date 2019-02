Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots)

Kalfeld - (lpk) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch gegen 18.20 Uhr, in der Hauptstraße die 30-jährige Fahrerin eines VW Jetta angehalten und kontrolliert. Dabei wurde Drogenbeeinflussung bei der Frau festgestellt. Ein Vortest reagiert positiv auf Amphetamine, woraufhin sich die Frau einer Blutprobe unterziehen musste. Außer einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet sie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro und ein 4-wöchiges Fahrverbot.

