Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mountainbike auf Cafeteriadach entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine Mitarbeiterin der Cafeteria am Rosengarten, die sich im Blühenden Barock in Ludwigsburg befindet, am Donnerstagmorgen. Auf dem Dach des Gastronomiebetriebs lag ein Fahrrad. Mutmaßlich hatte es ein noch unbekannter Täter von der Marbacher Straße aus auf das Dach gewuchtet. Das Dach wurde hierdurch beschädigt. Es entstand ein Loch. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um dunkelblaues Mountainbike der Marke Cronus rapid. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um sachdienliche Hinweise.

