Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 19.30 Uhr und Mittwoch 19.30 Uhr ließ ein noch unbekannter Täter in der Hindenburgstraße in Magstadt ein E-Bike im Wert von etwa 3.000 Euro mitgehen. Der Täter verschaffte sich zunächst Zutritt zu einer Garage, in der das Fahrrad mit zwei Schlössen gesichert abgestellt war, und entwendete es dort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Centurion, Typ e-fire in der Farbe weiß. Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, entgegen.

