POL-LB: Geschwindigkeitsmessung in Holzgerlingen;

Holzgerlingen: Geschwindigkeitsmessung führt zu Blutentnahme

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung wurde am Mittwoch gegen 15.10 Uhr ein 30 Jahre alter Skoda-Lenker auf der B 464 / Holzgerlingen Nord geblitzt. Der Mann war mit 86 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Während der Messung befanden sich Beamte der Verkehrspolizei abgesetzt im Bereich der Böblinger Straße/Bebelsbergstraße in ihrem Messfahrzeug. Der Mann wollte sich bei den Beamten über seine gefahrene Geschwindigkeit erkundigen. Aufgrund dessen hatte er die Bundesstraße mit seinem Fahrzeug verlassen und die Polizisten aufgesucht. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Skoda-Lenker ohne gültige Fahrerlaubnis und möglicherweise unter Drogeneinfluss gefahren war. Deshalb musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Da der Mann keinen Führerschein vorzeigen konnte, brachte eine Bekannte eine litauische Fahrerlaubnis zur Kontrollstelle. Bei einer späteren Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass das sichergestellte Dokument mutmaßlich eine Fälschung ist. Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschung rechnen.

Sindelfingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz D1-D2 des Einkaufszentrums an der Tilsiter Straße in Sindelfingen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 16.00 und 17.00 Uhr einen Skoda Octavia mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unbekannte hinterließ an dem Wagen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und fuhr anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Sindelfingen: Pkw zerkratzt

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Mittwoch zwischen 13.00 und 15.00 Uhr in der Reichenberger Straße in Sindelfingen begangen wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte es in einem Wohngebiet auf einen Audi Q5 abgesehen, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte das Auto an der Beifahrerseite und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an.

