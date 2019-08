Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Geparkten Pkw angefahren; Kornwestheim: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Geparkten Pkw angefahren

Vermutlich beim Wenden seines Fahrzeugs auf der Heilbronner Straße beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 10.00 Uhr einen auf einem Parkstreifen abgestellten Audi A1 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 07154/13130 entgegen.

Kornwestheim: Unfallzeugen gesucht

Ein 58-Jähriger war am Donnerstag gegen 05.00 Uhr mit seinem Lkw auf der Westrandstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Kurz vor der Münchinger Straße kam ihm ein weißer Sattelzug entgegen. Dieser fuhr zu weit links, weshalb der 58-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß er gegen eine Laterne. Es kam zu keiner Berührung der beiden Lkw. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich von der Unfallstelle. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Laterne kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 07154/13130 in Verbindung zu setzen.

