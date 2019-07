Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen gesucht: Exhibitionist wiederholt auffällig + Autofahrer zückt Reizgas: Zeugen gesucht + Einbruch schlägt fehl + Transporter gestohlen + Unfall zweier Pkw + Zwei Personen leichtverletzt

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zeugen gesucht: Exhibitionist wiederholt auffällig

Langwedel. Bereits am Donnerstag, 27.06.2019, gegen 17:45 Uhr führte ein 35 bis 45 jähriger nur leicht bekleideter Fahrradfahrer auf dem Parkplatz zwischen Baden und Etelsen in der Bremer Straße sexuelle Handlungen an sich aus, während eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad in Richtung Etelsen an ihm vorbeifuhr.

Der Mann hatte das Opfer mutmaßlich vorher gesehen und beobachtete die Frau während seiner Tat. Nach weiteren Zeugenangaben hatte sich derselbe Mann auf dieser Fahrradstrecke bereits wenige Wochen zuvor gegenüber einer 65-jährigen Frau auffällig verhalten, ohne dass es zu sexuellen Handlungen gekommen war.

Die Polizei Verden ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der etwas kräftigere, gepflegte Mann um die 1,70m mit eher blonden Haaren war mit einem dunklen Fahrrad (möglicherweise ein E-Bike) mit auffälligen, dunklen Satteltaschen am Hinterrad unterwegs. Er trug ein weiß und hellgrün kariertes Hemd, eine lange khakiähnliche Hose und einen matten aber dunklen Helm.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Mann oder zum Geschehen machen können werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit den Beamten in Verden in Verbindung zu setzen.

Autofahrer zückt Reizgas: Zeugen gesucht

Verden. Die Polizei ist nach einem Reizgas-Angriff auf einen 65-jährigen Fußgänger in der Verdener Innenstadt auf der Suche nach einem Autofahrer, der aus seinem Audi heraus das Spray gegen den 65-Jährigen einsetzte. Die beiden Männer waren am Dienstagmittag am Lugenstein über die Fahrweise des Autofahrers in der eingerichteten Fußgängerzone in einen Streit geraten, bis der Autofahrer zum Reizgas griff. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Verden sucht Zeugen, die das Geschehen in der Fußgängerzone beobachtet haben und bittet unter 04231/8060 um Hinweise.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch schlägt fehl

Grasberg. Zwischen Samstagnacht und Montagnachmittag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Heckenweg einzudringen, indem sie an der Haustür hebelten. Sie ließen jedoch von ihrer Tat ab und flüchteten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen gegen die Einbrecher aufgenommen und bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Transporter gestohlen

Lilienthal. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag haben unbekannte Täter einen Kleintransporter "Renault Trafic" vom Gelände eines Autohauses in der Goebelstraße gestohlen und sind unbemerkt geflüchtet. Der entstandene Sachschaden beträgt 14.000EUR. Wie die Täter an das Fahrzeug gelangt sind, wird derzeit ermittelt. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die auch im Vorfeld des Diebstahls auffällig geworden sein können.

Unfall zweier Pkw - Geschehen noch unklar

Schwanewede. Am Dienstagmorgen prallten zwei Pkw im Pommernweg, Ecke "Auf der Heide" zu einem Unfall mit einem Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ein 88-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte nach links in die Straße "Auf der Heide" abbiegen, als ein hinter ihm fahrender 32-Jähriger in einem Ford zum Überholen ansetzte und die Pkws zusammenprallten. Der Sachschaden wird derzeit auf mehr als 3.000EUR geschätzt. Der Ford wurde abgeschleppt. Verletzt hatte sich glücklicherweise niemand.

Die Polizei Schwanewede hat die Ermittlungen zum tatsächlichen Ablauf aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalles unter 04209/914690 um Hinweise auf das Geschehen.

Zwei Personen nach alleinbeteiligtem Unfall leichtverletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz AMG C43 kam auf der B74 in Fahrtrichtung Ritterhude in Höhe der Abfahrt zur Ritterhuder Straße am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 1 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Am Auto als auch an der Böschung entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt 35.000EUR beziffert wird. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der 23-jährige Fahrer als auch ein 19-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

