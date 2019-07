Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei nimmt Einbrecher fest: Täter geständig

Langwedel (ots)

Am Montagmorgen stellte ein 33-Jähriger Besitzer eines Wohnhauses im Fritz-Reuter-Weg über eine eingebaute Überwachungsanlage einen unbekannten Mann auf seinem Gelände fest und meldete dies der Polizei. Nur kurze Zeit später trafen erste Polizeibeamte aus Langwedel und Achim ein und konnten bei den Fahndungsmaßnahmen schließlich einen verdächtigen Mann auf dem Grundstück stellen und festnehmen, dessen Aussehen auf die gemeldete Personenbeschreibung passte. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Einbruch in das Wohnhaus verübt worden war. Nach Einschlagen einer Terrassentür, waren die Räume nach Wertsachen durchsucht worden. Der festgenommene 67-Jährige räumte den Beamten gegenüber ein, den Einbruch begangen zu haben. Während vor Ort Spuren gesichert wurden, wurde der 67-Jährige zunächst zur Wache der Polizei Verden gebracht. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass gegen ihn ein weiterer Haftbefehl vorlag. Er wurde daher mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann konnte nicht nur wegen der eingebauten Einbruchanlage zügig gefasst werden, sondern auch weil die Eigentümer auf die Meldungen dieser Anlage richtig und schnell reagierten und die Polizei informiert hatten. Zum erfolgreichen Einbruchschutz gibt es verschiedene Wege und einige Tipps, die auch kostengünstig umgesetzt werden können. Individuelle Beratungen vor Ort gibt der Beauftragte für Kriminalprävention, KHK Joachim Kopietz. Termine können unter 04231/806108 vereinbart werden.

