POL-VER: Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht + Einbruch in Gemeindehaus + Unfall an Fußgängerüberweg + Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

LANDKREIS VERDEN

Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Verden. Bereits am vergangen Dienstag, 02.07.2019, wurden über eine Strecke von etwa zehn Metern Schäden an einer Leitplanke in der Thedinghauser Straße festgestellt, dessen Verursacher bislang unbekannt ist. Mit einem unbekannten Fahrzeug ist eine Person in einer Linkskurve scheinbar nach rechts von der Straße abgekommen und in die Leitplanke geraten, wo erheblicher Sachschaden entstanden ist. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, weshalb die Polizei Verden nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeugen, die das Geschehen selbst beobachtet haben oder Angaben zum Unfallfahrzeug oder seinem Fahrer machen können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten in Verden gebeten.

Einbruch in Gemeindehaus

Blender. Zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Montagmorgen haben sich unbekannte Täter durch eine Tür gewaltsam Zutritt zum kirchlichen Gemeindehaus verschafft und konnten mit ihrer gemachten Beute unbemerkt flüchten. Die Einbrecher haben einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei Thedinghausen bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächte Umstände oder Personen beobachtet haben, unter 04204/402 um Hinweise.

Unfall an Fußgängerüberweg

Verden. Eine 15-jährige Radfahrerin wurde am frühen Montagabend bei einem Unfall mit einem VW Golf im Berliner Ring erfasst und verletzt. Die 15-Jährige fuhr gerade über einen Fußgängerüberweg, als sie durch die 58-jährige Fahrerin des VW Golf übersehen wurde, die auf dem Berliner Ring unterwegs war. Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.500EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Bremer Heerstraße ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, unter der sich mehrere Elektronikartikel befinden, flüchteten die Täter unbemerkt aus dem Haus und hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen.

