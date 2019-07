Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zeugen gesucht: Müll in der Umwelt entsorgt ++

Landkreise Verden u. Osterholz

Zeugen gesucht: Müll in der Umwelt entsorgt Dörverden. Die Polizei Dörverden ermittelt seit Donnerstagabend gegen einen bislang unbekannten Umweltsünder, der eine Palette mit Müllresten aus einer möglichen Renovierung in einer Haltebucht im Kanalgrabenweg in Richtung der Straße "Lohof" ablud und anschließend flüchtete. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben oder Angaben machen können, wann die Palette dort abgestellt wurde, unter Telefon 04234/1325 um Mithilfe.

Feuer in Wohnhaus: keine Verletzten Verden. Aufgrund eines Feuers in einem Wohnhaus in der Lindhooper Straße musste am Montagmorgen die Straße vor dem Wohnhaus für fast eine Stunde lang voll gesperrt werden. In einem Zimmer des Hauses der Stadt Verden, das für Wohnzwecke genutzt wird, kam es zu dem Brand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Anwohner wurden durch die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierten Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Verden konnte den Brand löschen, bevor er auf weitere Räume des Wohnhauses übergriff. Das Zimmer selbst ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt im Bereich mehrerer tausend Euro. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache wurden umgehend durch die Polizei Verden aufgenommen und dauern derzeit an. Durch eine Ableitung des Verkehrs vor der Sperrung waren die Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr begrenzt.

Suche nach vermisster Frau erfolgreich Achim. Am Sonntagnachmittag bis in den späten Abend hinein suchten Polizeikräfte nach einer vermissten 86-jährigen Frau aus Achim, die auf Hilfe angewiesen war. Neben mehreren Funkstreifenwagen wurde ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach der Frau eingesetzt. Am späten Abend konnte die Frau durch Polizeibeamte wohlbehalten aufgefunden werden.

Einbrecher steigen in Restaurant ein Verden. Am Sonntagmorgen zwischen 01 und 10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Restaurant zu Beginn der Großen Straße. Nach betreten aller Räume nahmen sie ihre Beute an sich und flüchteten. Der gesamte Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen noch am Sonntag aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden unter 04231/8060 an die Beamten in Verden gebeten.

Versuchter Einbruch Langwedel. Ohne Beute flüchteten Einbrecher zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag, nachdem sie erfolglos versucht hatten, in ein Wohnhaus in der Straße "An der Alten Aller" zu gelangen. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände geben können, werden gebeten, unter 04231/8060 Kontakt mit der Polizei Verden aufzunehmen. Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Kellerbrand beschäftigt Polizei und Feuerwehr Oyten. In der Wümmestraße kam es am frühen Sonntagabend zu einem Brand in einem Wohnhauskeller. Die genaue Ursache ist bisher unklar. Erste Hinweise deuten auf einen technischen Defekt eines selbstgebauten Gerätes hin. Die Beamten der Polizei Achim haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache genau zu ergründen. Die Freiwillige Feuerwehr Oyten löschte den Brand ab, bevor das Feuer auf das Haus übergriff. Der Sachschaden ist noch nicht genau bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mann aus dem Verkehr gezogen: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss am Steuer Achim/A27. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten am Sonntagabend einen 32-Jährigen, der in einem Ford auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs war, obwohl er keinen Führerschein hatte. Nachdem die Fahrweise des Mannes aufgefallen war, stellte sich während der Verkehrskontrolle heraus, dass der Mann gar nicht am Steuer eines Pkw sitzen durfte und außerdem unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem Atemalkoholwert von 0,25 Promille musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

52-Jähriger alkoholisiert am Steuer Ritterhude. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Touareg wurde am frühen Montagmorgen von Beamten der Polizei Osterholz in der Straße "Nordseite" aus dem Verkehr gezogen, weil er unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Nachdem er mit seiner Fahrweise bereits auffiel, erhärtete sich der Verdacht der Beamten bei der Verkehrkontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille Alkohol, sodass dem Mann noch eine Blutprobe entnommen wurde. Er durfte nicht mehr weiterfahren und sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Nach Unfall Zeugen gesucht Lilienthal. Am frühen Sonntagmorgen kam der Fahrer eines Pkw auf der Trupermoorer Landstraße in Fahrtrichtung Falkenberg in einer links Kurve von der Straße ab. Der Pkw fuhr durch einen Zaun über ein Grundstück und erneut durch einen Zaun. Wieder auf der Trupermoorer Landstraße angekommen, flüchtete der Fahrer mit dem Pkw. Durch die am Unfallort aufgefundenen Kennzeichen haben die Beamten der Polizei Osterholz die Ermittlungen aufnehmen können und im Laufe des Tages den verunfallten Pkw, einen Opel Vectra, aufgefunden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Mögliche Zeugen des Unfalles werden unter 04292/990760 um Hinweise an die Beamten in Ritterhude gebeten. Der Sachschaden wird auf 10.0000EUR geschätzt.

