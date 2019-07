Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufgebrochener Schuppen in Achim, OT Badenermoor, Roedenbeckstraße

Achim (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 02. auf den 03.07.19 brachen Unbekannte gewaltsam den Schuppen eines an der Hauptstraße gelegenen Hauses auf und entwendeten daraus zwei hochwertige Fahrräder der Marke Simplon. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Trekkingrad und ein Rennrad mit Carbonrahmen. Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter Tel. 04202/996-0 zu melden.

