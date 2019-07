Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw-Brand auf Campingplatz vermutlich Brandstiftung

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Auf dem Gelände des Campingplatzes in Ohlenstedt brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Daimler Vito, der nicht auf einer Parzelle sondern im frei begehbaren Bereich geparkt war. Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Transportfahrzeug ab, der Totalschaden des Daimler konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Hauptschaden an dem Fahrzeug befindet sich im hinteren Bereich. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 30.000EUR.

Die Ermittlungen gehen zwar in alle Richtungen, einige Indizien sprechen nach ersten Erkenntnissen jedoch für eine vorsätzliche Brandstiftung. Die möglichen Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittler des Polizeikommissariates Osterholz bitten mögliche Zeugen daher um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die in der Nähe gesehen worden sind, auch wenn sie im Vorfeld des Feuers liegen. Die Beamten nehmen die Mitteilungen unter 04791/3070 entgegen.

Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell