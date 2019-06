Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person-

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 29.06.2019, gegen 12:15 Uhr, passiert die 14-jährige geschädigte Radfahrerin bei Grünlicht die Kreuzung Mörscher Straße Ecke Ostring. Im gleichen Moment biegt der unfallbeteiligte PKW Fahrer in die Mörscher Straße ein und touchiert den Hinterreifen des Fahrrads, sodass die 14-jährige stürzt und sich schwer verletzt. Anstelle zu Halten und erste Hilfe zu leisten beschleunigt der PKW Fahrer und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem PKW soll es sich um einen silbernen Kleinwagen handeln. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

