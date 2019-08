Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkten Opel angefahren; Steinenbronn: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Geparkten Opel angefahren

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 08.40 Uhr und 19.40 Uhr einen auf dem Park + Ride Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07031/132500 zu melden.

Steinenbronn: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr befand sich ein Polizeibeamter der Bundespolizei privat mit seinem Pkw auf der Fahrt von Leinfelden nach Steinenbronn auf der L1208. Ihm fiel ihm der 55-jährige Fahrer eines Mercedes auf, der vor ihm mit deutlichen Schlangenlinien fuhr. Kurz vor dem Ortseingang Steinenbronn geriet er auf die linke Fahrbahnseite, so dass der Fahrer eines grauen VW Passat zur Verhinderung eines Unfalls ausweichen musste. Der 55-Jährige setzte seine Fahrt über die Kringstraße und die Gewerbestraße fort, fuhr von dort entgegen der Einbahnregelung in den Drosselweg und blieb schließlich im Finkenweg an einem Balkongeländer hängen. Hier trat der Polizeibeamte an den Fahrer heran, zeigte ihm seinen Dienstausweis und gab sich als Polizist zu erkennen. Der 55-Jährige stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus und griff den Polizeibeamten an. Der 29-Jährige, der auch noch beleidigt wurde, brachte den Angreifer daraufhin zu Boden. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung stellte bei dem 55-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Zeugen, insbesondere der Fahrer des grauen VW Passat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031/132500, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell