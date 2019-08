Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Pkw beschädigt Hausfassade; Ehningen: Von nasser Fahrbahn abgekommen; Leonberg-Eltingen: Autofahrerin streift Pfosten und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Pkw beschädigt Hausfassade

In der Zeit von Sonntag bis Montag, 20.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw die Außenfassade eines Hauses an der Ecke Badstraße/Hindenburgstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, zu melden.

Ehningen: Von nasser Fahrbahn abgekommen

Auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Ehningen befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Renault am Dienstag gegen 13.40 Uhr den mittleren von drei Fahrstreifen. Als das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremste, bremste auch der 21-Jährige stark ab und verlor dabei auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Renault. Er schleuderte nach links gegen die Betonwand. Das Fahrzeug wurde von dort abgewiesen, schleuderte nach rechts über sämtliche Fahrstreifen, fuhr die Böschung hoch und überschlug sich. Es blieb schließlich auf dem Standstreifen stehen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am seinem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Leonberg-Eltingen: Autofahrerin streift Pfosten und flüchtet

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Römerstraße die noch unbekannte Fahrerin einen schwarzen Mercedes SUV, als sie beim vorwärts Ausparken einen Parkplatzpfosten streifte und anschließend davonfuhr. Die Fahrerin war eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit blonden Haaren. Der Mercedes dürfte durch den Anstoß vorne rechts beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell