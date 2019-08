Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern mehrere hundert Euro; Böblingen: Unbekannter bschädigt PKW, Feuerwehreinsatz, Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden, Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern mehrere hundert Euro

Mehr als 500 Euro ergaunerten bislang unbekannte Täter, die sich am Dienstag telefonisch mit einem 57-Jährigen aus Schönaich in Verbindung setzen und sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Gegen 16.30 Uhr klingelte das Telefon des Mannes. Insgesamt war das Opfer vermutlich mit drei verschiedenen Personen verbunden. Die Anrufer gaben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus, die den Computer des 57-Jährigen von Viren und anderer Schadsoftware befreien würden. Obwohl der 57-Jährige zunächst misstrauisch war, konnten ihn die Täter schließlich durch geschickte Gesprächsführung überzeugen, persönliche Daten preiszugeben. Noch während des Telefonats wurde dem Angerufenen bewusst, dass er mutmaßlich einer Betrugsmasche aufgesessen war, und er legte auf. Den Täter war es jedoch bereits gelungen Geld von verschiedenen Konten abzubuchen.

Böblingen: Unbekannter beschädigt PKW

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Personen, die am Dienstag gegen 21.00 Uhr etwas Verdächtiges in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten Ford, indem er möglicherweise mit einem Baseballschläger einen Außenspiegel abschlug. Eventuell handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 175 cm großen, schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe trug. Diese Person wurde von einem Zeugen in der Nähe des Autos gesehen. Als dieser wiederum den Zeugen bemerkte, rannte der Unbekannte in Richtung des Flugfelds davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Böblingen: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Böblingen am Dienstag gegen 21.15 Uhr in die Taunusstraße in Böblingen aus. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Rauchermelder Alarm geschlagen. Mehrere Bewohner des Hauses hatten hierauf ihre Wohnung verlassen. Vor Ort stellte sich heraus, dass einer der Bewohner beim Zubereiten eine Mahlzeit eingeschlafen war und das Essen schließlich zu kokeln begonnen hatte. In der Folge entstand Rauch, der den Melder auslöste. Die betroffene Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet. Ein offenes Feuer und Sachschaden waren nicht entstanden. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in das Haus zurückkehren.

Böblingen: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch kurz vor 05.00 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen ereignete. Eine 31 Jahre alte Skoda-Fahrerin, die in Richtung der Bundesstraße 464 unterwegs war, wollte auf Höhe der Hanns-Klemm-Straße nach links abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie einen entgegenkommenden VW, den ein 58-Jähriger lenkte. In der Folge nahm sie dem Mann die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Böblingen: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Böblingen derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 20.15 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen eine Unfallflucht verübte. Ein Kreuzungsbereich mit der Otto-Lilienthal-Straße stand ein Renault, der vermutlich beim Wenden durch einen bislang Unbekannten beschädigt wurde. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell