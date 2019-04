Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Hochwertiger Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Bassermannstraße, in Höhe der Lessingstraße, kam es am Freitagmittag, zwischen 12:40 Uhr und 15 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Zwei bislang unbekannte Frauen waren auf ungeklärte Art und Weise in die Wohnung im 2. Obergeschoss gelangt und hatten aus den Räumlichkeiten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Eine Anwohnerin wurde auf die zwei Frauen aufmerksam und teilte ihre Wahrnehmungen der Polizei mit. Eine Personenbeschreibung liegt bislang allerdings nicht vor.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

