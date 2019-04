Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Jugendwohnheim - ca. 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Aufgrund eines Kurzschlusses geriet am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, in einem Jugendwohnheim im Quadrat R7 ein Trockner in Brand. Der Sanitärbereich im vierten Obergeschoss des Anwesens, in welchem der Brand ausbrach, wurde durch den Qualm und die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass die Flammen nicht auf das Gebäude übergriffen. Die Bewohner des Hauses mussten das Wohnheim während der Löscharbeiten verlassen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

