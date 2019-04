Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Autofahrerin kollidiert mit 58-jährigem Radfahrer - Mann wird in Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Karl-Mathy-Straße bei einem Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Opel-Fahrerin verletzt. Die Opel-Fahrerin war in der Karl-Mathy-Straße unterwegs und kollidierte an der Einmündung mit dem von rechts kommenden Radfahrer, der den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Mann kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel sowie am Fahrrad entstand Sachschaden, der insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

