Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Afro-Shop - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In einen Afro-Shop in der Mittelstraße wurde in der Zeit von Samstag, 20:30 Uhr bis Sonntag, 6:35 Uhr, eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerschlugen die gläserne Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie ließen aus dem Laden mehrere Wertgegenstände mitgehen und ergriffen dann, so schnell wie sie hereingekommen waren, wieder die Flucht. Genaue Informationen über das Diebesgut liegen bislang nicht vor. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

