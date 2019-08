Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Auffahrunfall an Ampelkreuzung - Sechs Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Fünf leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von heute Nacht, 2. August 2019, 00:20 Uhr, in Düsseldorf Golzheim.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Chevrolet, ein 48-Jähriger aus Tönisvorst, auf der Kaiserswerther Straße in Richtung Lohausen. An der Ampelkreuzung Kaiserswerther Straße / Kennedydamm stand der Hyundai eines 22-Jährigen aus Marienthal vor der roten Ampel. Dies bemerkte der 48-Jährige möglicherweise zu spät und prallte frontal auf das Heck des Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in den Kreuzungsbereich hineingedrückt.

Alle Fahrzeuginsassen wurden durch die Besatzungen der Rettungswagen vor Ort behandelt. Keine der Personen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell