Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Unfallflucht auf Pendlerparkplatz; Loppersum - Rollerfahrer leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Unfallflucht auf Pendlerparkplatz

Auf einem Pendlerparkplatz an der Hafenstraße in Norddeich ist am Montag ein silberner Hyundai Matrix beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen an der Fahrertür und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 18:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Loppersum - Rollerfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend in Loppersum auf der Auricher Straße gekommen. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr gegen 20:40 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil. In Höhe der Einmündung Loppersumer Straße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 61 Jahre alten Rollerfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

