Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Schmuckgeschäft; Norderney - Geländewagen beschädigt; Norden - Pedelec gestohlen; Juist - Pflastersteine auf Terrasse geworfen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Schmuckgeschäft

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Schmuckgeschäft an der Straße In der Gnurre in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 21:30 Uhr, und Mittwoch 12 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand Bargeld und Schmuck. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Geländewagen beschädigt

Ein schwarzer Mercedes ML 270 CDI ist auf einem Parkplatz an der Hafenstraße auf Norderney beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen Samstag, 13.07.2019, 17 Uhr, und Dienstag, 30.07.2019, 19 Uhr, auf dem Parkplatz C abgestellt. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigte ein unbekannter Täter die Verkleidung der D-Säule. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec der Marke Koga, Modell "E-Nova", ist am Dienstag am Warfenweg in Norden gestohlen worden. Das graue Damenrad war zum Tatzeitpunkt zwischen 9:40 Uhr und 10:15 Uhr in Höhe der Kreuzung Hamburger Straße / Warfenweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Juist - Pflastersteine auf Terrasse geworfen

Unbekannte haben zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 14:15 Uhr, Pflastersteine auf eine Terrasse an der Billstraße auf Juist geworfen. Sie beschädigten dadurch Gartenmöbel, die auf der Terrasse abgestellten waren. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04935 1210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell