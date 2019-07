POL-AUR: Dornum - Bushaltestelle beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Dornum - Bushaltestelle beschädigt

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Bushaltestelle beschädigt

Ein Buswartehäuschen ist am Dienstagabend an der Straße Oll Deep in Dornum beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte zwei Glasscheiben der Haltestelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 23 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

