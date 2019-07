Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Damenjacken vor Geschäft entwendet; Wittmund - Auto auf Hotelparkplatz beschädigt; Neuharlingersiel - Metallzaun beschädigt und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Damenjacken vor Geschäft entwendet

Ein Unbekannter hat von einem Verkaufsständer in Esens 24 Damen-Wetterjacken gestohlen. Der Verkaufsständer mit den Jacken der Marke BlueWave war zum Tatzeitpunkt zwischen 8:30 Uhr und 14 Uhr vor einem Textilwarengeschäft an der Straße Taddingshörn aufgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auto auf Hotelparkplatz beschädigt

Ein schwarzer Audi A4 Avant ist zwischen Donnerstag, 25.07.2019, und Freitag, 27.07.2019, in Wittmund beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Am Markt abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den Audi an der Beifahrertür. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Neuharlingersiel - Metallzaun beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag auf dem Parkplatz eines Campingplatzes in Neuharlingersiel einen Metallzaun beschädigt. Der Wagen touchierte den grünen Metallzaun gegen 1:30 Uhr an der Zufahrt des Parkplatzes zum Campingplatz Alt Addenhausen. Das Auto wurde dabei an der vorderen linken Fahrzeugseite im Bereich der Nebelscheinwerfer und der Stoßstange beschädigt. Für rund 15 Minuten parkte der Verursacher auf dem Parkplatz ein. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Meriva aus dem Baujahr 2004. Die Polizei Esens bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 92718110.

