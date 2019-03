Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2019) Streit in Wohnung in der Osteroder Fußgängerzone eskaliert - Mehrere Personen durch Messerstiche verletzt, fünf Tatverdächtige von Polizei festgenommen

Göttingen (ots)

Osterode, Am Schilde Freitag, 29. März 2019, gegen 22.20 Uhr

OSTERODE (jk) - In einer Wohnung in der Osteroder Fußgängerzone (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend (29.03.19) gegen 22.20 Uhr ein Streit zwischen mehreren jungen Männer eskaliert. Insgesamt waren sieben Personen in das Geschehen verwickelt. Vier von ihnen wurden nach ersten Ermittlungen dabei durch Messerstiche verletzt.

Ein 18 Jahre alter Heranwachsender aus Braunlage und ein 20-jähriger Bad Lauterberger mussten wegen der erlittenen Verletzungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Herzberg bzw. Göttingen gebracht werden. Der 20-Jährige konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Der andere Heranwachsende befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind zurzeit noch unklar. Alle involvierten Personen sind der Polizei bereits u. a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Ermittler in der Wohnung mehrere Messer, die mutmaßlichen Tatmittel, sicher. Fünf Tatverdächtige im Alter von 17 bis 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und für Folgemaßnahmen zur Dienststelle nach Osterode transportiert. Sie standen teilweise erheblich unter Alkohol- und mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss. Der aus Osterode stammende 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen später an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die anderen vier Tatverdächtigen aus Osterode (3) und Bad Grund (1) kamen im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ebenfalls auf freien Fuß.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den jeweiligen Tatbeteiligungen dauern an.

