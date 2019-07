Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Motorroller in Brand gesetzt; Norden - Berauscht im Auto unterwegs; Norden - Radfahrer auf Auto aufgefahren

Kriminalitätsgeschehen

Pewsum - Motorroller in Brand gesetzt

Ein Motorroller ist in der Nacht zu Dienstag in Pewsum in Brand geraten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der Roller der Marke Rex vorsätzlich in Brand gesetzt und dadurch vollständig zerstört. Zeugen, die in der Nacht im Bereich Tjarksweg in Pewsum verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet darüber hinaus den Eigentümer des Rollers, der bislang nicht ermittelt werden konnte, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht im Auto unterwegs

Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Norden ist am Montagmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden. Er war mit seinem BMW gegen 12 Uhr auf der Straße Alter Sportplatz in Norden unterwegs. Die Beamten vermuteten, dass der 27-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem BMW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Radfahrer auf Auto aufgefahren

Ein 29 Jahre alter Radfahrer aus Norden ist am Montag in Norden auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Eine 53-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Norden fuhr gegen 12:40 Uhr auf der Straße Im Spiet in Richtung Norddeicher Straße. In Höhe der Einmündung Hollweg bremste sie ab, um ein vorausfahrendes Auto abbiegen zu lassen. Der 29 Jahre alte Radfahrer, der hinter dem Opel Corsa fuhr, übersah den wartenden Opel und fuhr auf. Er stürzte und wurde leicht verletzt.

