POL-AUR: Moordorf - Kollision auf Radweg; Aurich - Unfallflucht auf Hoheberger Weg

Moordorf - Kollision auf Radweg

Ein Radfahrer ist am Dienstag an der Neuen Straße in Moordorf mit dem Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls zusammengestoßen. Der 72 Jahre alte Radfahrer aus Leezdorf fuhr mit seinem Fahrrad gegen 15:15 Uhr auf dem Radweg entlang der Neuen Straße in Richtung Victorbur, als ihm ein 83 Jahre alter Auricher mit seinem Krankenfahrstuhl entgegenkam. Im Bereich einer Verschwenkung des Radwegs kollidierten Fahrrad und Krankenfahrstuhl frontal miteinander. Der 83-jährige Auricher wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht auf Hoheberger Weg

Ein dunkelgrüner VW Polo ist am Mittwoch auf dem Hoheberger Weg in Aurich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer geriet gegen 10:50 Uhr offenbar in einer Kurve in Höhe der Straße Hoher Berg in den Gegenverkehr. Er touchierte den entgegenkommenden dunkelgrünen VW Polo am Außenspiegel, der dadurch beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

