Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Leinenbeutel mit Geldbörse unterschlagen; Aurich - Unfallflucht an Extumer Weg

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Leinenbeutel mit Geldbörse unterschlagen

In einem Supermarkt am Müllers Kamp in Großefehn ist einer Frau am Mittwoch ein Leinenbeutel mit ihrer Geldbörse abhandengekommen. Sie hatte den Beutel gegen 13 Uhr im Markt versehentlich an einen anderen Einkaufswagen gehängt. Eine bislang unbekannte Frau verließ den Supermarkt offenbar wenig später mit dem Einkaufswagen und der fremden Tragetasche. Der Beutel mit Sternenmuster wurde bisher nicht abgegeben. Hinweise zu der unbekannten Frau oder zum Verbleib des Leinenbeutels werden erbeten unter Telefon 04943 3970.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht an Extumer Weg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Extumer Weg in Aurich einen schwarzen VW Golf 7 beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Freitag, 19.07.2019, 22 Uhr, und Samstag, 20. Juli 2019, 15 Uhr. Der Wagen, der am Extumer Weg abgestellt war, wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt, möglicherweise von einem vorbeifahrenden Radfahrer. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

