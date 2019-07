Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Kellerraum

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Kellerraum

In den Keller eines Wohnhauses ist in der vergangenen Woche in Wittmund eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Kellerraum des Wohnhauses an der Bromberger Straße und entwendete nach ersten Ermittlungen einen Werkzeugkoffer und ein Imbusschlüssel-Set. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 24.07.2019, 17 Uhr, und Dienstag, 30.07.2019, 12 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell