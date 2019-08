Polizei Düsseldorf

POL-D: Abschlussmeldung - schwerer Verkehrsunfall - LKW gegen Motorrad

Düsseldorf (ots)

Wie bereits mit Pressemeldung vom 31. Juli berichtet, ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache, in Düsseldorf auf der Brüsseler Straße, ein schwerer Unfall mit Beteiligung eines Sattelzugs und eines Motorrades. (Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4337538 )

Den derzeitigen Unfallermittlungen zufolge, fuhr ein 47-Jähriger aus Litauen mit seinem Sattelzug aus Richtung Seestern kommend auf dem rechten Fahrstreifen. Hier wurde er zunächst von einem Unfallzeugen auf dessen Motorrad links überholt. In Höhe der Auffahrt "Vodafone Campus", nahm der Litauer plötzlich einen Schlag wahr. Gleichzeitig konnte er im Außenspiegel eine Person wahrnehmen, die offenkundig auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Nach der Notbremsung seines LKW musste er feststellen, dass unter seinem Auflieger eine Person lag. Hierbei handelte es sich um einen weiteren Motorradfahrer, einen 16-Jährigen aus Korschenbroich. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt rechts neben dem Sattelzug, geriet dann rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei geriet er dann unter den Auflieger des Sattelzuges. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es bestand akute Lebensgefahr. An der Unfallörtlichkeit wurden der Fahrer des Sattelzuges und Angehörige des 16-Jährigen von Notfallseelsorgern betreut. Während der Unfallmaßnahmen kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

