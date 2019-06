Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Straßenschild auf Verkehrsinsel überfahren

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es am Kreisverkehr der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 00.40 und 00.50 Uhr war der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Auto in Richtung Hasebrinksstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Straßenschild. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt in Richtung Mc Donalds fort. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell