Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau beißt Reisenden und wirft mit Schottersteinen um sich

Berlin - Neukölln (ots)

Donnerstagmorgen randalierte eine 40-Jährige im Gleisbereich des S-Bahnhofs Neukölln. Als ein Reisender ihr heraushelfen wollte, biss sie ihm in den Oberarm.

Gegen 7 Uhr befand sich die 40-jährige thailändische Staatsangehörige im Gleisbereich und warf mehrere Glasscheiben einer Überführung mit Schottersteinen ein. Darüber hinaus warf die Frau auch nach einer Reisenden und verfehlte diese dabei nur knapp. Im Anschluss setzte sie sich auf eine zuvor bereits abgeschaltete Stromschiene. Als ein Bahnmitarbeiter die 40-Jährige daraufhin gemeinsam mit einem weiteren Reisenden aus dem Gleisbereich holte, biss die Frau dem Reisenden in den Oberarm. Rettungskräfte brachten die Thailänderin, die kurz darauf nicht mehr ansprechbar war und scheinbar unter dem Einfluss unbekannter Substanzen stand, zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass sich die 40-Jährige zurzeit in psychiatrischer Behandlung befindet.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen die Frau ein. Darüber hinaus muss sich die 40-Jährige aufgrund des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung verantworten. Durch die Streckensperrung kam es zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufklärung sind die Beamten auf der Suche nach dem Reisenden, der von der 40-Jährigen gebissen wurde. Hinweise zu dessen Identität sowie weitere sachdienliche Angaben zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

