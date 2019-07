Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Familie zusammengeführt

Wörth (ots)

Wörth; Am 29.07.2019 wurde gegen 18:00 Uhr mitgeteilt, dass am Bahnhof Wörth ein dreijähriger Junge ohne Eltern stehen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Junge mit seinem Vater in die S-Bahn umsteigen wollte. Beim Umladen des Gepäcks wurde der Vater von dem plötzlichen Schließen und der Abfahrt des Zugs überrascht. Der Sohn blieb am Bahnsteig zurück und wurde von aufmerksamen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei betreut. Die Familie konnte kurze Zeit später wieder zusammengeführt und der Junge in die Arme der glücklichen Eltern übergeben werden.

