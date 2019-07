Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ein Ladungssicherungsverstoß und seine Folgen....

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 29.07.2019 gegen 13:30 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben auf der K6 zwischen Edenkoben und Venningen ein Sprinter mit einem Anhänger einer Kontrolle unterzogen. Auf der Ladefläche des Anhängers konnten Pflastersteine und Rollsplit festgestellt werden, die ohne jede Sicherung transportiert wurden. Die Pflastersteine waren gestapelt und ragten hierbei deutlich über die Bordwand hinaus, sodass diese zum Beispiel bei einer Kurvenfahrt hätten herunterfallen können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ladung musste nachgesichert werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass es sich bei Fahrer und Beifahrer um mazedonische Staatsbürger handelte. Offensichtlich arbeiteten diese im Tiefbaugewerbe für eine Firma mit Firmensitz in Frankfurt. Eine erforderliche Arbeitserlaubnis hatten die beiden Mazedonier jedoch nicht. Der Firmeninhaber, welcher sich auf einer Baustelle im Kreisgebiet befand, kam vor Ort und gab an, dass die beiden Mazedonier bei ihm im Betrieb heute ausnahmsweise ausgeholfen hätten. Durch die fehlende Arbeitserlaubnis liegt hier eine Straftat nach dem Ausländerrecht vor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 1600 Euro festgesetzt und entrichtet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Nachschulung in Sachen Ladungssicherung wurden die Mazedonier auf freien Fuß gesetzt. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet und die zuständigen Behörden verständigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell