POL-PDLD: Unfall mit unbekanntem Geschädigten

Am Montag, d. 29.7.19, fand ein reuiger Unfallverursacher den Weg zur Polizei Bad Bergzabern. Am Samstagvormittag letzter Woche (27.7.19) hatte er beim Rückwärtsfahren mit dem hinteren rechten Fahrzeugeck eine in der Tabernae-Montanus-Straße abgestellte (silber-)graue Hyundai-Limousine gestreift. Erst Stunden später hatte der Verursacher den Heckschaden an seinem PKW bemerkt und eben dem o.a. Fahrmanöver zugeschrieben. Da von dem Kennzeichen des geschädigten Hyundai nichts bekannt und das Fahrzeug nicht mehr im Umfeld der Unfallörtlichkeit vorzufinden ist, steht der Geschädigte bislang nicht fest. Insbesondere ergeht somit der Aufruf an Halter bzw. Fahrer von Hyundai-Modellen, sich ihre Fahrzeuge mal genauer anzusehen. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte auch bei der Polizei Bad Bergzabern unter der 06340-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

