POL-PDLD: Burrweiler und Flemlingen - 2 x die Zeche geprellt

Am 28.07.2019 besuchte der 36-jährige Beschuldigte aus Landau gegen 13 Uhr ein Restaurant in Burrweiler. Dort konsumierte er Speisen und Getränke im Wert von 23,50 Euro. Zahlungsfähig war der Mann nicht. Am selben Tag besuchte gleicher Beschuldigter gegen 22 Uhr eine Gaststätte in Flemlingen. Dort wurde im Wert von 17,60 Euro konsumiert. Auch hier war die männliche Person nicht zahlungsfähig, eine mitgeführte PrePaid-Kreditkarte verfügte über kein Guthaben. Der Beschuldigte erhielt Hausverbot und Platzverweis. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

