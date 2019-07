Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtliche Ruhestörungen beschäftigen Polizei

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 28.07.19, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu mehreren Einsätzen wegen nächtlichen Ruhestörungen. Um 00:10 Uhr wurden die Beamten zunächst in die Königstraße in Bad Bergzabern gerufen. Eine angetroffene Personengruppe wollte lediglich ein wenig feiern und hatte sich wohl zu laut unterhalten. Gegen 02:15 Uhr wurde überlaute Musik in Gossersweiler gemeldet. Die Beamten konnten eine Geburtstagsfeier ausfindig machen. Die abgespielte Musik wurde zusätzlich mit einem Schlagzeug begleitet und führte zur Lärmbelästigung. Um 03:00 Uhr wurden Drohnengeräusche und Lärm durch Personen im Bereich des Woodbachweges in Bad Bergzabern gemeldet. Bei der Überprüfung konnten weder Personen noch Drohnengeräusche festgestellt werden. In Dörrenbach wurde gegen 03:45 Uhr Lärm durch eine schreiende Person gemeldet. Bei der Anfahrt waren keine Schreie mehr festzustellen. Die jeweils Verantwortlichen wurden angesprochen und zeigten sich zum überwiegenden Teil auch einsichtig.

