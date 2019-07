Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Personensuche mit Polizeihubschrauber bei Landau-Wollmesheim nach einer vermissten Person

Landau (ots)

Am 28.07.2019 in der Zeit von 21:15 Uhr - 00:00 Uhr kam es zu einer Vermisstensuche im Bereich Landau-Wollmesheim. Bei der Suche nach der vermissten Person waren neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Landau auch ein Polizeihubschrauber, die Polizeihundestaffel und ein Personenspürhund beteiligt. Die vermisste Person konnte gegen 00:00 Uhr zwischen Wollmesheim und Mörzheim in hilfloser Lage aufgefunden werden. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

