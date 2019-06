POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen: Fünf Verletzte und ein Schaden in Höhe von insgesamt 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagnachmittag auf der B 312 bei Metzingen ereignete. Um 16.55 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer von einem Ford Fiesta die Nagykallo-Allee von Metzingen kommend und wollte auf die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Als er von der abschüssigen Strecke einbog, kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem 61-jährigen Fahrer eines Pkw BMW, der ihm auf der B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen entgegen kam. Bei der Frontalkollision wurden der Fiesta-Fahrer, ein 19-jähriger Mitfahrer sowie eine gleichaltrige Mitfahrerin schwer verletzt. Ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Kliniken eingeliefert, wobei eine Person mit einem Rettungshubschrauber transportiert wurde. Auch der BMW-Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, er konnte dieses zwischenzeitlich wieder verlassen. Die Feuerwehr Metzingen war mit 6 Fahrzeugen und 22 Personen vor Ort. Auch der Rettungsdienst kam zur Versorgung der Verletzten mit starken Kräften zur Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die B 312 bis 19.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

