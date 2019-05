Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall B224

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B224 gerufen. Dort waren drei Fahrzeuge vor einer Ampel verunglückt. Vier verletzte Personen wurden von Bottroper Rettungsdienstfahrzeugen in verschiedene Krankenhäuser in Bottrop und umliegende Städte transportiert. Bei den verunfallten Fahrzeugen wurden wegen möglicher Brandgefahren die Batterien abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel abgebunden. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde in Amtshilfe für die Polizei die Drehleiter über der Einsatzstelle in Stellung gebracht um Übersichtsaufnahmen zu fertigen. (Sb)

