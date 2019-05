Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Fenstersturz eines Gebäudereinigers

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 10:50 Uhr zu einem Einsatz an der Straße Pferdemarkt gerufen. Dort ist ein Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma beim Fensterputzen aus ca. 6m Höhe abgestürzt. Die betroffene Person wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (Sb)

